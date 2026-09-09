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Desfalque Santa Cruz não terá Ronald diante do Maringá por conta de lesão muscular Jogador saiu substituído do confronto contra o Botafogo-PB por dores na perna

O Santa Cruz não poderá contar com um dos seus titulares mais importantes na campanha da Série C. Nesta quarta-feira (09), o clube anunciou, através do diretor médico Antônio Mário Valente, que Ronald teve lesão constatada de Grau 2 no posterior de coxa e fica fora do duelo contra o Maringá, fora de casa, no próximo sábado (12).

"Fizemos exame clínico e o de imagem, já que a dor persistia, e o diagnóstico da lesão do posterior de coxa é de Grau 2; ele vem evoluindo bem, é um atleta vigoroso, a resposta já tem sido boa, mas nós achamos cedo para o retorno dele nesse jogo do próximo sábado quando o Maringá, mas infelizmente estará de fora do próximo jogo", disse o diretor médico do Santa Cruz, Antônio Mário Valente.

Dono do lado direito de ataque, Ronald é o líder do Santa em participações diretas em gols na Série C. Desde que chegou ao clube após o Estadual, Ronald participou de todos os 20 jogos da equipe no torneio e essa será a primeira vez que desfalcará o clube.

Para substituir o camisa 17, a briga pela posição deve ser travada entre Vini Hora, que acabou de retornar de empréstimo, e de Cassiano, que também atua pelo lado direito e substituiu Ronald no último jogo.

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