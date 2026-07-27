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Série C Santa Cruz não terá William Alves diante do Botafogo-PB por suspensão O capitão é o jogador tricolor com o maior número de cartões na Série C

Por conta do terceiro cartão amarelo recebido na derrota contra o Figueirense, no último sábado (25), o zagueiro e capitão William Alves desfalca o Santa Cruz diante do Botafogo-PB, em jogo válido pela 16ª rodada, em João Pessoa.

Dessa forma, por mais uma partida, o treinador Cristian de Souza precisará reformular a linha defensiva. No último duelo contra o Figueira, o treinador chegou a utilizar quatro zagueiros em campo, mas Eurico atuou de primeiro volante e Edson Miranda jogou de lateral-direito.

O capitão William Alves será desfalque diante do Botafogo-PB - Foto: Paulo Paiva/FPF

Para desenvolver a melhor linha defensiva possível, o elenco terá mais de uma semana de preparação. O Tricolor do Arruda se reapresentou nesta segunda-feira (27), mas só voltará a campo no sábado, 8 de agosto, em clássico nordestino contra o Botafogo-PB. A equipe paraibana vem de cinco vitórias seguidas.

Enquanto o Xerife assumiu a vice-liderança é com 25 pontos, o Santa caiu para a quarta colocação e permaneceu com os mesmos 24 pontos.

Outros cinco jogadores estão pendurados com dois cartões: Gabriel Souza, Zé Mário, Renato, Andrey e Ronald.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Rodrigues, o volante Léo Costa e o atacante Robinho, todos reservas, voltam do Departamento Médico.



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