Santa Cruz não vence o Náutico desde 2020; confira retrospecto

Clubes se enfrentam neste domingo (25), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

Lance de Santa Cruz 2x0 NáuticoLance de Santa Cruz 2x0 Náutico - Foto: Caio Falcão/Arquivo CNC

Dia 1º de março de 2020. No Arruda, o Santa Cruz bateu o Náutico por 2x0, pelo Campeonato Pernambucano. De lá para cá, quase seis anos se passaram e uma nova notícia de um triunfo coral em cima dos alvirrubros nunca mais aconteceu. Um tabu para apimentar o Clássico das Emoções deste domingo (25), na Arena de Pernambuco, pela edição 2026 do Estadual.

Desde o jogo citado acima, Náutico e Santa Cruz já se encontraram oito vezes. São quatro vitórias alvirrubras e quatro empates. Dos resultados de igualdade, um deles ao menos o Tricolor saiu feliz. Pelo Pernambucano 2020, a Cobra Coral eliminou o Timbu por 7x6 nas penalidades após 0x0 em tempo normal, pelas semifinais do Pernambucano.

Essa eliminação, aliás, aconteceu justamente na Arena de Pernambuco, palco do duelo deste fim de semana. O outro clássico que ocorreu nesse período no estádio de São Lourenço da Mata foi o da semifinal estadual de 2021, vencido por 2x1 pelo Náutico.

O Santa Cruz está na quarta posição do Pernambucano, com sete pontos. O Náutico lidera a competição, com 12 e 100% de aproveitamento. 

