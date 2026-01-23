Sex, 23 de Janeiro

MOBILIDADE

Santa Cruz x Náutico: confira esquema de transporte para clássico na Arena de Pernambuco

A partida será no domingo (25), às 18h, na Arena de Pernambuco e contará com um esquema especial de transporte público

Linha 047 TI Cosme e Damião / Arena será reforçada para o jogo entre Santa Cruz x Náutico, válido pelo Campeonato Pernambucano de Futebol 2026 - Foto: Paulo Maciel / CTM

Os torcedores que irão acompanhar o clássico entre Santa Cruz e Náutico pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano no próximo domingo (25) contarão com um esquema especial de transporte público montado pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM). 

A partida será na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e, para garantir o deslocamento dos torcedores até o estádio, será disponibilizada a linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena, operada pela empresa Mobibrasil.

A operação terá início às 16h, duas horas antes do jogo, e o encerramento ocorrerá conforme orientação da fiscalização do CTM, de acordo com a demanda após o término da partida.

A partir das 19h, a operação será reforçada para atender ao retorno do público.

O itinerário seguirá da seguinte maneira:

A tarifa aplicada será a tarifa A, ainda no valor de R$ 4,30, o pagamento poderá ser realizado em dinheiro ou com todos os cartões VEM.

Durante a operação, haverá distribuição de pulseiras para organização do embarque e por se tratar de um serviço especial, não serão concedidas gratuidades ou abatimentos tarifários.

