SOLIDARIEDADE Santa Cruz lança campanha para ajudar na recuperação de Kuki, ídolo do Náutico, que sofreu um AVC Tricolor disponibilizou ingressos solidários para o jogo deste domingo (27), no Arruda; ex-atacante segue internado no Hospital Português, no Recife

Um gesto de solidariedade entre dois gigantes do futebol pernambucano. O Santa Cruz lançou, na tarde desta sexta-feira (25), uma campanha de ingresso solidário para ajudar o ex-jogador Kuki, ídolo do Náutico, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico nesta semana.

A ação ocorre às vésperas do confronto entre Santa Cruz e Horizonte-CE, marcado para este domingo (27), às 17h, no estádio do Arruda, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Para a iniciativa, o clube disponibilizou ingressos no valor de R$ 30, exclusivos para o setor das sociais.

Toda a renda arrecadada com a venda desses bilhetes será revertida para auxiliar no tratamento de Kuki, que segue internado no Hospital Português, no Recife.

No início da tarde desta sexta-feira, a esposa do ex-atacante, Vanessa de Paula, deu atualizações sobre o estado de saúde do marido. Segundo ela, Kuki está consciente e se comunicando normalmente.

Ingressos



Os ingressos solidários para a partida contra o Horizonte podem ser adquiridos pela plataforma IngressoSA.

