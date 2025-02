Santa Cruz nega interesse no volante Pedro Augusto do Fortaleza

A- A+

O Santa Cruz negou o monitoramento e interesse na contratação do volante Pedro Augusto, atleta que pertence ao Fortaleza. Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o executivo de futebol Harlei Menezes negou que o Tricolor esteja perto da situação.

A princípio, os rumores de um interesse do Santa na contração do volante de 27 anos surgiu em terras cearenses. Com informações do jornalista Luca Laprovitera e de outros portais especializados no Fortaleza, como o Portal 1918, davam contam que o Tricolor do Arruda buscou saber sobre a situação do jogador.

Em entrevista coletiva recente, Harlei confirmou que o Santa Cruz segue atento ao mercado e estuda pela chegada de um volante.

Conheça Pedro Augusto

Formado no São Paulo, Pedro Augusto fez poucos jogos com a camisa profissional do Tricolor do Morumbi, apenas dois jogos em 2018. A partir de então, foi emprestado ao São Bento e Loulentano, de Portugal. Em pouco tempo em terras lusitanas, o jogador chamou atenção do Tondela, equipe que comumente disputa a elite do futebol português.

Com a camisa auriverde do Tondela, o volante atuou em mais 100 partidas, até que chamou atenção do Fortaleza no meio de 2023. Com o Tricolor do Pici já foram 66 partidas. O melhor momento de Pedro Augusto foi na temporada passada, quando regulamente era acionado pelo técnico Vojvoda. Contudo, na atual temporada, o jogador foi utilizado em apenas duas partidas do cearense, contra Horizonte e Maracanã.

