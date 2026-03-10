A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz negocia com atacante Jhoninha, ex-Velo Clube Thiago Ennes também poderá reforçar o clube em breve

O Santa Cruz tem um atacante na mira para a o restante da temporada de 2026. Trata-se de Jhoninha, atleta de 24 anos e com passagens por clubes do interior de São Paulo.

Cria da base do XV de Jaú e da Ferroviária de Araraquara, o jovem jogador teve apenas uma experiência no Nordeste, quando defendeu o Ceará, ainda nas divisões de base, em 2021.

Em 2026, Jhoninha defendeu o Velo Clube, equipe de Rio Claro, que disputou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. As dez partidas pelo Galo Vermelho despertou o interesse do Tricolor do Arruda, como divulgou o jornalista Lucas Rossafa, e confirmado pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Outro reforço

Uma outra contratação deve ser confirmada, mas, desta vez, para o setor defensivo. Atleta com duas passagens pelo Náutico (2018 e 2022), o lateral Thiago Ennes é um desejo do Santa para a disputa da Série C.

Experiente jogador de 30 anos, Ennes tem várias disputas da competição no currículo. Na atual temporada, defende a camisa do Caxias, equipe que é comandada por Marcelo Cabo, ex-treinador coral em 2026. O lateral vem sendo pouco utilizado e fez apenas três partidas no ano.

Thiago Ennes em sua primeira passagem pelo Náutico, em 2018 - Foto: Brenda Alcântara/Folha de Pernambuco

A chegada do novo atleta poderá significar a saída de outro. Com propostas de equipes do Sul do país, o zagueiro Ianson poderá estar envolvido na negociação.

Veja também