Santa Cruz negocia com Everton Brito, ex-Náutico, e Fabinho, ex-Sport
Tricolor tem até o dia 27 de março, próxima sexta-feira, para acertar contratações para a Série C
O Santa Cruz segue buscando reforços para a disputa da Série C 2026. O Tricolor tem o interesse de contar com o atacante Everton Brito, atualmente no América-MG, e o volante Fabinho, que está livre no mercado.
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Atacante de 31 anos, Everton foi formado na base do Palmeiras. No currículo tem passagens por Paraná, Figueirense e Goiás. O jogador também teve uma breve passagem no futebol pernambucano em 2022, quando disputou a Série B pelo Náutico, fazendo 12 jogos e marcando três gols.
Pretendido também pelo Guarani, Everton Brito fez apenas seis jogos pelo América-MG em 2026, balançando a rede em apenas uma oportunidade. A informação do interesse do Santa foi dada em primeira mão pelo jornalista Lucas Rossafa, de Campinas.
A reportagem da Folha de Pernambuco procurou contato com o staff do atleta, mas não obteve retorno até o momento do fechamento da reportagem.
Experiência
Velho conhecido do futebol pernambucano, com passagens por Sport e Retrô, o volante Fabinho, de 39 anos, poderá adicionar mais um time do estado na sua longa trajetória. Conforme o Podcast Beberibe 1285, o Tricolor tem interesse no atleta.
Essa não é a primeira vez que o nome do meio-campista vem sendo especulado no Arruda na atual temporada. Livre no mercado desde que encerrou contrato com o Retrô, no final de 2025, Fabinho está sem contrato. Esse fato até dá um prazo a mais na negociação, não precisando ser realizada até a próxima sexta-feira (27), dada limite para inscrição de atleta para o Brasileiro.