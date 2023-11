A- A+

Santa Cruz Santa Cruz negocia contratação do atacante Thiaguinho, ex-Jacuipense Clube busca acordo com o jogador e só deve fazer o anúncio oficial após assinatura do contrato

O Santa Cruz negocia a contratação do atacante Thiaguinho, de 25 anos, ex-Jacuipense (BA). O clube busca um acordo com o atleta para reforçar a equipe para a temporada 2024, mas um anúncio oficial só deve ser feito após a confirmação de assinatura de um contrato entre as partes. A informação foi adiantada pelo GE e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Se houver concretização da contratação, o atleta se junta ao lateral-esquerdo João Victor, ao meia Lucas Bessa e ao lateral direito Toty como o quarto reforço do Tricolor para a próxima temporada.

Como rival, o jogador pode ser lembrado pela torcida Coral por ter enfrentado a equipe duas vezes, e tornou-se uma espécie de "carrasco tricolor".

A fama chega após o atacante marcar um dos gols no empate em 2 a 2 das equipes na Série C de 2021. Um ano depois, Thiaguinho foi marcou novamente contra o Santa Cruz e participou bem das duas vitórias do Jacupa, por 2 a 0, na Série D de 2022.

Nesta temporada, Thiaguinho fazia parte do elenco do Remo que disputava a Série C, mas não teve muitas oportunidades na equipe. Pela Jacuipense, ele viveu a melhor fase da carreira e marcou cinco gols e concedeu duas assistências em 25 jogos. O atleta também tem passagens por ABC, Vila Nova e Vitória.

