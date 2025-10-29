A- A+

Futebol Santa Cruz negocia o retorno do atacante Robinho Atleta defende o Botafogo-SP desde 2023 e disputa a atual Série B

O Santa Cruz negocia com seu primeiro reforço para o setor ofensivo em 2026: Francisco Wellington Barbosa de Lisboa, mais conhecido no mundo do futebol como 'Robinho', jogador que já passou no Arruda em 2018 e que atualmente está no Botafogo-SP, disputando a Série B.

Qualquer definição oficial sobre a situação contratual entre jogador e clube deverá ser dado após o encerramento da atual edição da Segundona, que tem a última rodada marcada para 22 de novembro. A atual equipe do atleta briga contra o rebaixamento.

Trajetória

Cearense de Senador Pompeu, Robinho iniciou sua trajetória no Itapipoca-CE, em 2014. As atuações chamaram atenção do Ceará, que contratou o atleta sob um longo contrato.

Contudo, o jogador passou por diversos empréstimos enquanto esteve no Vozão, inclusive, para o próprio Santa Cruz em 2018. No Arruda, Robinho teve relativo destaque e ao final da passagem acertou com o Columbus Crew, equipe dos Estados Unidos. A aventura nos EUA continuou até 2020, quando também jogou no Orlando City.

Robinho durante sua passagem no Arruda em 2018 - Foto: Brenda Alcântara/Folha de Pernambuco

Ao retornar ao Brasil, o atacante atuou no Confiança, Paysandu e o Botafogo-SP. Na Pantera de Ribeirão Preto desde 2023, Robinho fez na atual temporada 17 partidas e não teve participação direta em gols registradas até o momento.

