A- A+

Santa Cruz Santa Cruz negocia com o volante Uillian Correia, diz presidente Bruno Rodrigues O mandatário coral revelou conversas com o ex-jogador tricolor em participação no podcast Cast FC

Em busca de reforçar a equipe para os desafios da próxima temporada, o Santa Cruz tem negociações com um velho conhecido da torcida coral: o volante Uillian Correia. O presidente Bruno Rodrigues comentou sobre o jogador na última terça-feira (12), em participação no podcast Cast FC.

Uillian Correia está com 34 anos e foi peça fundamental da última grande campanha do Santa Cruz em 2016, quando a Cobra Coral conquistou a Copa do Nordeste, o Pernambucano e disputou a Série A. Nessa passagem, foram 45 partidas com nenhum gol marcado e duas assistências distribuídas.

“De nossa parte, temos um grande interesse de que ele venha. É um grande jogador, que fez história aqui no Santa Cruz, uma pessoa de caráter e que viria ainda mais maduro e com mais bagagem. Ao meu ver é um grande volante. Eu posso dizer que temos conversado, estreitado essa questão e avançamos bastante. Agora, estamos no aguardo da posição do jogador. Fizemos o que podíamos e estou esperançoso que ele dê o sim ao Santa Cruz”, iniciou o mandatário coral.

“Agora a bola está lá e estamos aguardando a resposta dele. É um jogador que marcou época e tem muita identificação com o clube. É um jogador que se cuida e tenho certeza que tem pelo menos mais uns três ou quatro anos pela frente. Se ele chegasse, nesse momento, seria excelente. Estou na esperança que ele nos dê o sim de maneira oficial”, completou Bruno Rodrigues.

Após a passagem pelo Arruda, o volante jogou por Vitória, Coritiba, RB Bragantino, Cuiabá, Ferroviária e CRB.

Em 2023, ele acumulou jogos por duas equipes: O Inter de Limeira e o Santa Cruz-RS- onde disputou a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Foram 21 partidas nesse ano somando as duas passagens.

Veja também

Futebol Feminino Brasil conhece adversários da Copa Ouro de futebol feminino