O Santa Cruz é mais um clube brasileiro envolvido em negociações para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A Cobra Coral confirmou que realizou reuniões, inclusive no Arruda, com uma empresa de consultoria internacional.

"Realmente houve as reuniões com uma Empresa de Consultoria Internacional no escritório do Dr. Eduardo Paurá e demais consultores do Clube. Quem fez a apresentação ao Santa Cruz foi Zé Neves e o filho dele, acompanhados do Consul da Inglaterra no Recife", iniciou.

"O Consul fez a apresentação inicial e, em seguida houve a explanação do representante da Consultoria e uma explanação da Presidência do Santa Cruz e dos nossos consultores jurídicos e de investimentos", informou o presidente Antônio Luiz Neto em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco.

Posteriormente, O Santa Cruz e a empresa de Consultoria assinaram um Acordo de Confidencialidade Mútua (NDA, em inglês). As negociações seguem em desenvolvimento entre as partes.

Newcastle interessado?

Na última terça-feira (16), durante o programa Jogo Aberto PE, Zé neves, ex-presidente do Santa Cruz e representante da reunião com os investidores, afirmou que os interessados são do grupo vinculado ao Newcastle, da Premier League.

De acordo com Zé Neves, a proposta foi recusada pela atual gestão tricolor. ALN negou a informação do ex-dirigente coral e disse que "houve total interesse do Clube para evoluir nas negociações".

"O Santa Cruz manteve-se até o presente aguardando as análises da Empresa e as comunicações. Nunca nos pronunciamos contrariamente à negociação, pelo contrário. Houve total interesse do Clube para evoluir nas negociações. Conversei com o consultor. Ele ficou surpreso com a revelação. Disse que em absoluto houve qualquer manifestação da empresa que representa, nem do Clube e seus negociadores, contrária à busca da negociação iniciada. Aliás, é importante lembrar que há uma cláusula de confidencialidade. Não há como quebrar. Está assinada. Prejudica a negociação", afirmou ALN.

O Newcastle é o terceiro colocado da Premier League e disputa uma vaga na próxima edição da Champions League. O clube inglês foi comprado no final de 2021 por fundo de investimentos da Arábia Saudita por R$ 2,2 bilhões. Dois brasileiros fazem parte do atual elenco: o pernambucano Joelinton, revelado pelo Sport, e Bruno Guimarães, campeão olímpico no Japão.



