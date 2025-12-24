A- A+

Torcida Santa Cruz divulga novo plano de sócios com retirada do check-in O clube disponibiliza duas categorias aos torcedores com valores entre R$ 19,14 e R$ 99,90.

O Santa Cruz divulgou o novo plano de sócio para os torcedores corais, nessa terça-feira (23). Com duas categorias, o modelo retirou o famoso "check-in", que dá direito a ingresso gratuito para os jogos.

O "Plano de Sócios do Time do Povo" tem as categorias Sócio Coral Povão Tricolor (R$ 19,14) e Sócio Coral Fiel Tricolor (R$ 99,90 para pagamento mensal ou R$ 49,95 para pagamento anual).

Cada modalidade apresenta uma série de benefícios aos torcedores, com destaque para desconto de 50% no valor dos ingressos na próxima temporada.

Vale destacar que o Santa Cruz vai mandar seus jogos em 2026 na Arena de Pernambuco, uma vez que o Arruda está passando por reformas.

Sócio Coral Povão Tricolor (benefícios):

Este plano de sócio custa R$ 19,14 e permite o direito a 50% para acesso para o Anel Superior da Arena Pernambuco, conforme disponibilidade de ingressos no momento da compra.

Os outros benefícios são: prioridade na 2 na compra de ingressos e participação de pré-vendas exclusivas (como a camisa da Reebok, nova fornecedora de materiais esportivos).

Sócio Coral Fiel Tricolor (benefícios):

Este plano custa R$ 49,95 (anualmente) ou R$ 99,90 (mensalmente). O desconto de 50% nos ingressos fica válido a qualquer setor da Arena de Pernambuco.

Os sócios desse plano têm prioridade 1 na aquisição de ingressos e também participam de pré-vendas exclusivas.

As vantagens específicas para os membros do Fiel Tricolor são: seis vagas de mascote por jogo, sorteios de visita ao vestiário, sorteios para assistir aos jogos no camarote, sorteios para participar de coletivas, sorteios para assistir ao jogo no cercadinho e clube de benefícios Sócio Coral-Desconto com mais de 100 empresas parceiras.

Clique aqui para acessar o novo plano de sócios do Santa Cruz.

*Nenhum dos planos tem valor de adesão



