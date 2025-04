Santa Cruz: novo preparador físico, Gustavo Araújo promete cobrança grande ao elenco

A- A+

O Santa Cruz apresentou, nesta quarta-feira (09), o novo preparador físico do clube, o carioca Gustavo Araújo. Com grande experiência no futebol, o profissional afirmou que o caminho que será seguido vai ser de intensas cobranças.

"Na minha metodologia, os trabalhos de campo são a parte principal do trabalho de condicionamento físico. Minha forma de lidar com o atleta é direta, já informamos que a cobrança vai ser grande", iniciou.

"Minha função aqui é tirar o melhor dos atletas, fazendo que eles possam render ao máximo dentro de campo e das características de jogo que o Marcelo (Cabo) vem propondo para equipe".



No início desta semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o adiamento do início da Série D, por conta da falta de documentação de alguns estádios da competição. Com mais uma semana de trabalho, Gustavo comemorou a possibilidade de equilibrar a condição física dos jogadores.

"Esse tempo (adiamento do início da Série D) acaba por ser benéfico, até porque chegaram vários jogadores neste período, é um momento que podemos aproveitar, conhecer e condicionar um pouco mais", disse.

Dessa forma, ao longo dessa semana, o elenco do Santa Cruz deve ter mais cargas de trabalho para aprimoramento físico.

"Temos basicamente 15 dias, para primeiro fazermos uma carga de trabalho alta, já que não temos jogo e podemos acelerar esse processo, já que é um grupo heterogêneo, que requer uma atenção especial nesse sentido de tentar equilibrar", ressaltou o preparador físico.

Estreia

O Santa Cruz agora volta suas atenções para o duelo diante do Treze, pela primeira rodada da Série D. O confronto acontece em Campina Grande, com data e horário ainda a definir.



