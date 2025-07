A- A+

Futebol Santa Cruz: novo presidente do Conselho Fiscal, Manoel Júnior participa de reunião com dirigentes Cronograma da implementação da SAF está com quase um mês de atraso

O Santa Cruz tenta seguir o rumo do processo. Nesta sexta-feira (11), o Tricolor do Arruda divulgou uma foto da reunião entre a alta cúpula do clube com presença do Presidente do Executivo, Bruno Rodrigues; o Presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo; o Presidente da Patrimonial, Adriano Lucena; e o novo Presidente do Conselho Fiscal, Manoel Júnior.

Essa é a primeira reunião formal dos quatro poderes da Cobra Coral desde a renúncia do ex-Presidente do Conselho Fiscal, o desembargador Bartolomeu Bueno, na última quarta-feira (09).

Conforme foi divulgado pelo clube, a reunião tinha como pauta central as próximas ações do processo de implantação da SAF no Santa Cruz. As duas últimas semanas foram de incertezas sobre o assunto, tendo o embróglio sobre a adesão, ou não, do patrimônio do estádio do Arruda no negócio com os investidores.

A indefinição, que ainda não permitiu o parecer do Conselho Fiscal, vem atrasando todo o cronograma que havia sido estabelecido para a implementação da SAF.

Em resumo, a proposta da SAF foi apresentada no dia 2 de junho e possuía a previsão que os Conselhos Fiscal e Deliberativo fizessem suas análises até o dia 16 daquele mesmo mês. Contudo, o prazo está próximo que completar um mês de atraso.

Dessa forma, o passo seguinte, a reunião do Conselho Deliberativo, que estava prevista para ocorrer em até quinze dias do parecer, também fica atrasado. Por último, a Assembleia Geral do Sócios (AGE) só poderá ser realizada 45 dias após o parecer da reunião do Deliberativo. Dentro desse rito, somente os sócios podem aprovar ou rejeitar a proposta vinculante dos investidores.

