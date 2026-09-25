Santa Cruz nunca perdeu fora de casa com Cristian de Souza no comando
Treinador soma 75% de aproveitamento como visitante
O Santa Cruz visita, neste sábado (26), o Floresta no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com o acesso muito bem encaminhado, uma vitória e, até mesmo o empate, podem garantir a classificação. Para aumentar ainda mais a confiança no momento, desde a chegada de Cristian de Souza, em maio, o Tricolor nunca perdeu como visitante na Série C.
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O atual treinador chegou na sexta rodada da primeira fase e a estreia se deu diante da Inter de Limeira, fora de casa, em uma vitória pelo placar de 2x1. Em resumo, daí em diante, o Santa fez oito jogos fora de casa, somando cinco vitórias e três empates, resultando em 75% de aproveitamento.
Esse é um bom retrospecto para o objetivo deste sábado. Caso o Santa vença o Floresta, a Cobra Coral vai para 12 pontos e não poderá ficar abaixo da segunda colocação, já que impede o rival direto de somar pontos. Se o Tricolor empatar, é preciso que o Maringá não vença o Botafogo-PB, em João Pessoa, em partida que acontece simultaneamente, para carimbar o passaporte à Série B.
Em caso de derrota, o pior cenário possível seria com uma vitória do Maringá a partir de dois gols, o que colocaria o time do Paraná na liderança isolada pelo critério do saldo de gols.
Jogos fora de casa:
1ª fase
Inter de Limeira 1x2 Santa Cruz - 6ª rodada - 11 de maio
Maringá 1x1 Santa Cruz - 8ª rodada - 23 de maio
Brusque 0x1 Santa Cruz - 10ª rodada - 14 de junho
Paysandu 1x3 Santa Cruz - 12ª rodada - 27 de junho
Barra 1x2 Santa Cruz - 14ª rodada - 12 de julho
Botafogo-PB 2x2 Santa Cruz - 16ª rodada - 8 de agosto
Anápolis 1x1 Santa Cruz - 19ª rodada - 29 de agosto
2ª fase
Maringá 0x1 Santa Cruz - 2ª rodada - 12 de setembro