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Série C Santa Cruz nunca perdeu fora de casa com Cristian de Souza no comando Treinador soma 75% de aproveitamento como visitante

O Santa Cruz visita, neste sábado (26), o Floresta no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com o acesso muito bem encaminhado, uma vitória e, até mesmo o empate, podem garantir a classificação. Para aumentar ainda mais a confiança no momento, desde a chegada de Cristian de Souza, em maio, o Tricolor nunca perdeu como visitante na Série C.

O atual treinador chegou na sexta rodada da primeira fase e a estreia se deu diante da Inter de Limeira, fora de casa, em uma vitória pelo placar de 2x1. Em resumo, daí em diante, o Santa fez oito jogos fora de casa, somando cinco vitórias e três empates, resultando em 75% de aproveitamento.

Esse é um bom retrospecto para o objetivo deste sábado. Caso o Santa vença o Floresta, a Cobra Coral vai para 12 pontos e não poderá ficar abaixo da segunda colocação, já que impede o rival direto de somar pontos. Se o Tricolor empatar, é preciso que o Maringá não vença o Botafogo-PB, em João Pessoa, em partida que acontece simultaneamente, para carimbar o passaporte à Série B.

Em caso de derrota, o pior cenário possível seria com uma vitória do Maringá a partir de dois gols, o que colocaria o time do Paraná na liderança isolada pelo critério do saldo de gols.



Jogos fora de casa:



1ª fase

Inter de Limeira 1x2 Santa Cruz - 6ª rodada - 11 de maio

Maringá 1x1 Santa Cruz - 8ª rodada - 23 de maio

Brusque 0x1 Santa Cruz - 10ª rodada - 14 de junho

Paysandu 1x3 Santa Cruz - 12ª rodada - 27 de junho

Barra 1x2 Santa Cruz - 14ª rodada - 12 de julho

Botafogo-PB 2x2 Santa Cruz - 16ª rodada - 8 de agosto

Anápolis 1x1 Santa Cruz - 19ª rodada - 29 de agosto



2ª fase



Maringá 0x1 Santa Cruz - 2ª rodada - 12 de setembro



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