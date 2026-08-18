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futebol

Santa Cruz nunca perdeu para o Caxias como mandante; confira retrospecto

Clubes se enfrentam no sábado (22), na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro

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Torcida do Santa Cruz na Arena de PernambucoTorcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Santa Cruz carrega um tabu positivo contra o Caxias, adversário que o Tricolor encara no sábado (22), na Arena de Pernambuco, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A Cobra Coral nunca perdeu para o clube gaúcho atuando em solo pernambucano.

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O recorte, vale informar, é curto. Foram apenas três jogos entre as equipes atuando com o mando de campo do Santa Cruz. Todos pela Série B. O primeiro foi em 2002, com vitória por 3x0, no Arruda. No ano seguinte, a Cobra Coral ganhou por 3x1.

O jogo mais recente entre os clubes na casa dos pernambucanos foi em 2005. O Santa Cruz venceu por 1x0. O gol do duelo foi marcado por Reinaldo, atacante que também balançou as redes no triunfo por 2x1, perante a Portuguesa, que garantiu o acesso do Tricolor á Série A.

Classificação

O Santa Cruz é o atual sétimo colocado da Série C, com 25 pontos. O Caxias é o 10º, com 24. 

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