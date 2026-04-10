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Futebol Santa Cruz nunca perdeu para o Floresta na história do confronto Em três jogos, são dois empates e uma vitória tricolor, no tempo normal

O Santa Cruz defende o tabu de nunca ter perdido para o Floresta, adversário deste sábado (11), em jogo válido pela segunda rodada da Série C. A partir das 17h, o Tricolor tentará manter a escrita e seguir invicto na competição.

O retrospecto entre o Tricolor do Arruda e o Verdão da Vila é relativamente curto, com apenas três partidas no histórico entre os clubes.

Os primeiros duelos aconteceram em 2021, justamente na Série C daquele ano. Ainda com a competição dividida em dois grupos, o jogo de ida, no Recife, terminou empatado por 0x0, enquanto na volta, no Ceará, o Tricolor levou a melhor por 2x0, gols de Pipico e Rafael Castro.

Mesmo que não tenha perdido no tempo normal, o Lobo da Vila Manoel Sátiro já deixou uma marca negativa diante do Santa. Ainda em 2021, pela Pré-Copa do Nordeste de 2021, na Arena de Pernambuco, os clubes empataram em 3x3 nos 90 minutos de jogo. Já nos pênaltis, vitória dos cearenses por 4x2.

O jogo ainda ficou marcado por confusão e invasão de campo da torcida coral após a dura derrota. Na oportunidade, Leston Júnior era o comandante do Santa Cruz, mas hoje vive no lado oposto.

Retrospecto Santa Cruz x Floresta:

05/06/2021 - Santa Cruz 0x0 Floresta - Série C

07/08/2021 - Floresta 0x2 Santa Cruz - Série C

19/10/2021 - Santa Cruz (2) 3x3 (4) Floresta - Pré-Copa do Nordeste

11/04/2026 - Floresta x Santa Cruz - Série C

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