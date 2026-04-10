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Futebol

Santa Cruz nunca perdeu para o Floresta na história do confronto

Em três jogos, são dois empates e uma vitória tricolor, no tempo normal

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O atacante Pipico até que conseguiu marcar dois gols no tempo normal, mas na hora dos pênaltis...O atacante Pipico até que conseguiu marcar dois gols no tempo normal, mas na hora dos pênaltis... - Foto: Rafael Melo/Santa Cruz

O Santa Cruz defende o tabu de nunca ter perdido para o Floresta, adversário deste sábado (11), em jogo válido pela segunda rodada da Série C. A partir das 17h, o Tricolor tentará manter a escrita e seguir invicto na competição.

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O retrospecto entre o Tricolor do Arruda e o Verdão da Vila é relativamente curto, com apenas três partidas no histórico entre os clubes. 

Os primeiros duelos aconteceram em 2021, justamente na Série C daquele ano. Ainda com a competição dividida em dois grupos, o jogo de ida, no Recife, terminou empatado por 0x0, enquanto na volta, no Ceará, o Tricolor levou a melhor por 2x0, gols de Pipico e Rafael Castro. 

Mesmo que não tenha perdido no tempo normal, o Lobo da Vila Manoel Sátiro já deixou uma marca negativa diante do Santa. Ainda em 2021, pela Pré-Copa do Nordeste de 2021, na Arena de Pernambuco, os clubes empataram em 3x3 nos 90 minutos de jogo. Já nos pênaltis, vitória dos cearenses por 4x2. 

O jogo ainda ficou marcado por confusão e invasão de campo da torcida coral após a dura derrota. Na oportunidade, Leston Júnior era o comandante do Santa Cruz, mas hoje vive no lado oposto. 

Retrospecto Santa Cruz x Floresta: 

05/06/2021 - Santa Cruz 0x0 Floresta - Série C 
07/08/2021 - Floresta 0x2 Santa Cruz - Série C
19/10/2021 - Santa Cruz (2) 3x3 (4) Floresta - Pré-Copa do Nordeste  
11/04/2026 - Floresta x Santa Cruz - Série C 

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