A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz nunca perdeu para o Maguary no Pernambucano Equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (14), no Arthur Tavares, em Bonito

Santa Cruz e Maguary é um duelo de poucos confrontos na história. Desde a reativação do clube de Bonito, em 2021, a Cobra Coral e o Azulão somam apenas três partidas oficiais em seu histórico, sendo dois empates e uma vitória tricolor

Nesta quarta-feira (14), em partida válida pela segunda rodada do Pernambucano de 2026, os times voltam a se enfrentar, sendo essa a primeira vez na história que o jogo será no Estádio Arthur Tavares, no Agreste pernambucano.

Em 2023, no ano em que o Maguary estreou na elite do futebol pernambucano, as equipes empataram em 1x1 no Estádio do Arruda; em 2024, a partida foi novamente na casa tricolor, mas com resultado de 2x0 para o time da casa; já na última temporada, em 2025, a partida não saiu do 0x0, em confronto realizado na Arena de Pernambuco, mas com mando do time de Bonito.



Temperatura

Para a partida desta quarta, o jogo está marcado às 15h, o que poderá trazer mais um aspecto para dentro de campo: o forte calor. Ainda em início de temporada, a temperatura poderá ser um fator importante que testará a capacidade física dos times.

O treinador Marcelo Cabo ressaltou a necessidade de buscar a melhor recuperação física e enxerga vantagem para o Maguary, que fez seu primeiro jogo na sexta-feira (09). "Na questão da recuperação, o Maguary leva vantagem, porque jogou na sexta e a gente jogou no domingo", começou.



"Mas isso não é desculpa, não é bengala. A gente tem que se preparar em 72 horas", finalizou o treinador Marcelo Cabo.



Essa será a primeira e a última vez que o Santa Cruz viajará durante a fase de classificação do Pernambucano. Todos os outros jogos do clube serão na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O Tricolor parte para o interior ainda nesta terça-feira. O Santa ficará hospedado na cidade de Gravatá até algumas horas antes do jogo.



Situações

Na primeira rodada, Santa e Maguary vivenciaram cenários diferentes. Enquanto o Tricolor venceu sem dificuldades o Decisão por 3x0, o Azulão sofreu uma dura derrota por 2x0 para o Náutico, nos Aflitos.

Veja também