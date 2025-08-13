Santa Cruz nunca venceu o Altos na história; confira retrospecto
Equipe do Piauí será a adversária do Tricolor nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro
No caminho para alcançar o sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz terá que acabar com um tabu histórico. O clube nunca derrotou o Altos, adversário que vai reencontrar nas oitavas de final da Série D, em duelos de ida, na Arena de Pernambuco, e volta, no Lindolfo Monteiro.
Ao todo, Santa e Altos se enfrentaram quatro vezes. São três triunfos dos piauienses e um empate. As vitórias foram todas em 2021, sendo duas pela Série C, ambas por 1x0, sendo uma no Albertão e outra no Arruda. A outra derrota dos pernambucanos foi pela Copa do Nordeste do mesmo ano. Jogando em casa, o Jacaré venceu por 2x0.
O único empate entre as equipes foi pela pré-Copa do Nordeste do ano passado. Mesmo não sendo uma derrota no tempo normal, talvez tenha sido o resultado que mais frustrou o Santa Cruz.
Santa e Altos disputavam uma vaga na fase de grupos do Nordestão. O Tricolor abriu 2x0 com Thiaguinho e Lucas Siqueira no primeiro tempo. Na etapa final, Leandro Amorim e Matheus Lima empataram para o Jacaré, levando a decisão para as penalidades.
Foram 24 cobranças ao todo. O Altos converteu 11, contra 10 do Santa. Nas batidas finais, Rafael Pereira desperdiçou para os pernambucanos e Rhuann converteu para os piauienses.
Leia também
• Conversa com Felipe Alves, confiança de Cabo: Rokenedy ganha respaldo no Santa
• Federação Pernambucana de Futebol afirma que Santa Cruz x Altos será segunda, às 20h30
• Galhardo exalta gol, admite que "estava devendo" e se diz focado em subir o Santa
Histórico
O Santa será a quarta equipe pernambucana que o Altos enfrentará na história da Série D. Jornada que começou em 2016, quando o clube venceu o América na ida e volta, sendo 2x1 fora de casa e 2x0 no Piauí.
Três anos depois, o Altos encarou o Central. Perdeu no Lacerdão por 2x0, no primeiro encontro. No seguinte, em Teresina, ganhou por 2x1. Em 2020, foi o Salgueiro quem apareceu pelo caminho.
Altos e Salgueiro disputaram uma vaga nas oitavas de final. Após 1x1 em ambos duelos de mata-mata, a decisão foi para as penalidades. O Alviverde ganhou por 4x2, avançando até as quartas de final. Os piauienses terminaram a temporada comemorando o acesso à Série C, caindo apenas na semifinal, perante o Mirassol.
Trajetória
Em 2025, o Santa Cruz foi o terceiro colocado do Grupo A3. No mata-mata da segunda fase, o Tricolor pegou o Sergipe. Perdeu por 2x1, no Batistão, na ida, e ganhou pelo mesmo placar, na volta, na Arena de Pernambuco. Nas penalidades, levou a melhor por 5x4.
O Altos foi líder do Grupo A2. No mata-mata da fase anterior, os piauienses desclassificaram o Independência-AC. Ganharam ambos os duelos, sendo 5x1 na Arena da Floresta e 3x1 no Lindolfo Monteiro.