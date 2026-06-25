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Futebol Santa Cruz nunca venceu Paysandu fora de casa e tenta quebrar tabu em Belém Em nove jogos no Pará, Tricolor foi derrotado em sete oportunidades

Para seguir firme na briga pelo acesso da Série C, o Santa Cruz precisará buscar um fato inédito em sua história: vencer o Paysandu fora de casa. Neste sábado (27), o Tricolor do Arruda visita o Papão em partida válida 12ª rodada, às 17h, no estádio da Curuzu.

Santa e Paysandu se enfrentaram em nove oportunidades no Pará e o retrospecto é amplamente favorável ao time bicolor. Em resumo, são dois empates e sete vitórias, segundo os números do site ogol.

A última vez em que Cobra Coral e Papão se enfrentaram foi pela Série C de 2021, no dia 5 de setembro, na Curuzu. O time da casa venceu pelo placar de 1x0. O Tricolor amargou o rebaixamento naquela temporada.

Retrospecto

O lado positivo é que o Santa Cruz é um dos melhores visitantes da competição e ainda não perdeu longe do Recife sob o comando de Cristian de Souza. Com o atual treiandor, a Cobra venceu duas partidas, inclusive a última contra o Brusque por 1x0, além de um empate.

A última vez que o Tricolor saiu do Recife e voltou com a derrota na bagagem foi contra o Guarani, na quinta rodada, revés por 1x0 e a despedida do antigo técnico Claudinei Oliveira.

Ainda na luta por um lugar dentro do G8, um resultado positivo na Curuzu seria primordial para embalar de vez e garantir um posto dentro dos classificados à segunda fase da competição.

Para o confronto deste sábado, o Santa pode ter algumas mudanças no time titular. Além das ausências já certas de William Alves e Alex Ruan, que devem ser substituídos por Matheus Vinícius e Zé Mário, respectivamente, outra alteração pode ser realizada no gol. Vindo de falha na derrota de 1x0 para o Ypiranga-RS, o arqueiro Thiago Coelho tem posição ameaçada e Gabriel Souza pode retomar a titularidade.

Ingressos

Apesar o pedido de torcida única, o Santa Cruz terá presença da sua torcida na Curuzu. Os ingressos para o setor visitante estão sendo comercializado pelo valor de R$ 50, até às 18h desta sexta-feira (26). Não haverá venda de ingressos no dia da partida.





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