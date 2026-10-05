Santa Cruz ainda segue com objetivos na Série C; saiba quais
Última rodada contra o Botafogo-PB, neste sábado (10), ainda pode definir finalista da competição
O principal objetivo do Santa Cruz em 2026 já foi alcançado, mas ainda falta uma taça para coroar a temporada. Para seguir na direção do título da Série C, o Tricolor do Arruda precisa se manter na liderança do Grupo B, com a última rodada sendo realizada neste sábado (10), às 17h.
Leia também
• Cristian de Souza celebra primeiro acesso da carreira com o Santa Cruz: "Foi sofrido, não foi fácil"
• "É um dos dias mais felizes na minha carreira", declara Thiago Coelho após acesso do Santa Cruz
• Melhor defesa, força coletiva e torcida presente: confira os pilares do acesso do Santa Cruz
O Santa viaja até João Pessoa para enfrentar o Botafogo-PB, em jogo de torcida única, com a vantagem de precisar de apenas um empate. Em resumo, a Cobra Coral tem 11 pontos, seguido do Maringá com oito. Como o time paranaense só consegue igualar o Tricolor em número de pontos, um ponto basta para sair do alcance da equipe adversária com apenas um jogo por fazer.
Pior cenário
Caso o Santa Cruz seja derrotado pelo Belo e o Maringá vença o Floresta, em confronto que acontecerá simultaneamente no estádio Willie Davids, o critério de desempate seria o saldo de gols.
Como o time pernambucano tem três gols de saldo e o Maringá tem dois gols de saldo, qualquer cenário de um gol de diferença em ambas partidas seria o suficiente para os paranaenses tomarem a liderança e ficarem com o mesmo número de vitórias.
Jejum
Se conseguir confirmar um dos resultados que classifiquem à final, o Santa terá a chance de encerrar um jejum de dez anos sem conquistas. As últimas foram a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambuco de 2016.
Outro importante ponto de buscar o bicampeonato da Série C, competição que conquistou em 2013, está relacionado com a Copa do Brasil de 2027. Por mais que o clube esteja classificado, o título da atual disputa significaria uma vaga direta à Terceira Fase do torneio, garantindo um maior premiação de largada.