A- A+

Série C Santa Cruz ainda segue com objetivos na Série C; saiba quais Última rodada contra o Botafogo-PB, neste sábado (10), ainda pode definir finalista da competição

O principal objetivo do Santa Cruz em 2026 já foi alcançado, mas ainda falta uma taça para coroar a temporada. Para seguir na direção do título da Série C, o Tricolor do Arruda precisa se manter na liderança do Grupo B, com a última rodada sendo realizada neste sábado (10), às 17h.

O Santa viaja até João Pessoa para enfrentar o Botafogo-PB, em jogo de torcida única, com a vantagem de precisar de apenas um empate. Em resumo, a Cobra Coral tem 11 pontos, seguido do Maringá com oito. Como o time paranaense só consegue igualar o Tricolor em número de pontos, um ponto basta para sair do alcance da equipe adversária com apenas um jogo por fazer.

Santa Cruz garantiu classificação à Série B diante da torcida, na Arena de Pernambuco, em empate por 1x1 contra o Maringá, no último sábado (03) - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pior cenário

Caso o Santa Cruz seja derrotado pelo Belo e o Maringá vença o Floresta, em confronto que acontecerá simultaneamente no estádio Willie Davids, o critério de desempate seria o saldo de gols.

Como o time pernambucano tem três gols de saldo e o Maringá tem dois gols de saldo, qualquer cenário de um gol de diferença em ambas partidas seria o suficiente para os paranaenses tomarem a liderança e ficarem com o mesmo número de vitórias.

Jejum

Se conseguir confirmar um dos resultados que classifiquem à final, o Santa terá a chance de encerrar um jejum de dez anos sem conquistas. As últimas foram a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambuco de 2016.

Copa do Nordeste 2016 foi um dos últimos títulos do Santa Cruz - Foto: Antonio Melcop/Santa Cruz F.C.

Outro importante ponto de buscar o bicampeonato da Série C, competição que conquistou em 2013, está relacionado com a Copa do Brasil de 2027. Por mais que o clube esteja classificado, o título da atual disputa significaria uma vaga direta à Terceira Fase do torneio, garantindo um maior premiação de largada.



Veja também