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Série C

Santa Cruz ainda segue com objetivos na Série C; saiba quais

Última rodada contra o Botafogo-PB, neste sábado (10), ainda pode definir finalista da competição

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Santa Cruz garantiu acesso à Série B de forma antecipada, mas ainda mira títuloSanta Cruz garantiu acesso à Série B de forma antecipada, mas ainda mira título - Foto: Rafael Vieira/FPF

O principal objetivo do Santa Cruz em 2026 já foi alcançado, mas ainda falta uma taça para coroar a temporada. Para seguir na direção do título da Série C, o Tricolor do Arruda precisa se manter na liderança do Grupo B, com a última rodada sendo realizada neste sábado (10), às 17h. 

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O Santa viaja até João Pessoa para enfrentar o Botafogo-PB, em jogo de torcida única, com a vantagem de precisar de apenas um empate. Em resumo, a Cobra Coral tem 11 pontos, seguido do Maringá com oito. Como o time paranaense só consegue igualar o Tricolor em número de pontos, um ponto basta para sair do alcance da equipe adversária com apenas um jogo por fazer. 

Santa Cruz segue em disputa da Série C 2026Santa Cruz garantiu classificação à Série B diante da torcida, na Arena de Pernambuco, em empate por 1x1 contra o Maringá, no último sábado (03) - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pior cenário
Caso o Santa Cruz seja derrotado pelo Belo e o Maringá vença o Floresta, em confronto que acontecerá simultaneamente no estádio Willie Davids, o critério de desempate seria o saldo de gols. 

Como o time pernambucano tem três gols de saldo e o Maringá tem dois gols de saldo, qualquer cenário de um gol de diferença em ambas partidas seria o suficiente para os paranaenses tomarem a liderança e ficarem com o mesmo número de vitórias.

Jejum
Se conseguir confirmar um dos resultados que classifiquem à final, o Santa terá a chance de encerrar um jejum de dez anos sem conquistas. As últimas foram a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambuco de 2016. 

Santa Cruz conquistou a Copa do Nordeste em 2016. Na foto, o goleiro Tiago Cardoso ergue a taça Copa do Nordeste 2016 foi um dos últimos títulos do Santa Cruz - Foto: Antonio Melcop/Santa Cruz F.C.

Outro importante ponto de buscar o bicampeonato da Série C, competição que conquistou em 2013, está relacionado com a Copa do Brasil de 2027. Por mais que o clube esteja classificado, o título da atual disputa significaria uma vaga direta à Terceira Fase do torneio, garantindo um maior premiação de largada. 
 

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