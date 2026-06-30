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Futebol Santa Cruz observa jogos de adversários diretos pelo G8 da Série C nesta terça-feira (30) Tricolor seca Amazonas e Caxias na briga pela classificação

O Santa Cruz tem um compromisso nesta terça-feira (30) na Série C: secar os adversários diretos pelo G8 da competição.

O Tricolor entrou na zona de classificação ao vencer o Paysandu por 3x1, no último sábado (27), e chegou aos 18 pontos, ocupando a sétima posição. Mas por outro lado, restam três jogos e algumas mudanças podem ocorrer no topo da tabela.

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Com 16 pontos e atualmente na décima colocação, o Caxias enfrenta o Anápolis às 19h30, no Centenário. O time Grená só consegue retornar ao G8 se vencer e tem justamente nos jogos em Caxias do Sul sua fortaleza, com a quarta melhor campanha como mandante.

Um pouco mais tarde, às 20h30, o Amazonas, atualmente com 17 pontos e na nona colocação, visita o Volta Redonda. A Onça Pintada, que chegou a liderar a Série C, sofreu uma grande queda durante cinco rodadas, mas se recuperou nas duas últimas e parece retomar a confiança.

O outro jogo da rodada, que não traz impacto imediato ao Santa Cruz, será entre Botafogo-PB e Brusque, às 20h30, em João Pessoa, no Almeidão. A equipe paraibana está pressionada e ocupa apenas a 16ª posição, enquanto os catarinenses são vice-líderes.

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