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FUTEBOL

Santa Cruz oficializa a contratação do atacante Alex Sandro

O jogador de 30 anos deixa o futebol vietnamita para reforçar o Tricolor na reta final da Série C

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Alex Sandro, novo reforço do Santa Cruz, em treino pelo AmazonasAlex Sandro, novo reforço do Santa Cruz, em treino pelo Amazonas - Foto: João Normando/Amazonas FC

O Santa Cruz anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do atacante Alex Sandro, de 30 anos, que estava atuando pelo Binh Phuoc, do Vietnã.

O jogador já foi integrado ao elenco no Arruda e aguarda para realizar sua estreia.

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O experiente atleta pode jogar como ponta por ambos os lados e conta com passagens por diversos clubes brasileiros, como Cuiabá, Remo, Campinense, Brusque, Botafogo-SP, Tombense e Amazonas.

Natural de Petrolina, o atleta é o terceiro atacante contratado pelo Santa neste meio de temporada, que mostra como o clube vem tentando sanar essa deficiência para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

A Cobra Coral entra em campo neste sábado (15), contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco, às 19:30, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

 

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