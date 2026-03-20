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Santa Cruz Santa Cruz oficializa a contratação do atacante Ronald Jogador de 29 anos estava no Tombense

O Santa Cruz oficializou, na noite desta sexta-feira (20), a contratação do atacante Ronald. O anúncio foi feito pelo Tricolor através das redes sociais.

Aos 29 anos, o novo reforço coral estava no Tombense. Pelo clube mineiro, foram dez jogos e apenas um gol marcado.

Na carreira, o atleta soma passagens por times como Internacional, Botafogo-SP, Botafogo, Novorizontino, Vila Nova, Água Santa, Operário Ferroviário e CRB.

Ronald se junta a outros nomes já oficializados pelo clube do Arruda: os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, os volantes Silva e Léo Costa, o meia Régis e o atacante Tiago Marques. O goleiro Thiago Coelho é outro atleta acertado com o Tricolor, mas que ainda não foi anunciado.

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