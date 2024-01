Santa Cruz oficializa a contratação do goleiro William Assmann

A- A+

O Santa Cruz oficializou nesta quinta (4) a contratação do goleiro William Assmann, de 25 anos. O jogador, na temporada passada, atuou pelo Aimoré, disputando 28 partidas. Além disso, tem passagem pelo Juventude, clube que o formou. O novo reforço chega para brigar por posição com André Luiz e Rokenedy.

Antes mesmo de ser oficializado, William jogou no amistoso diante do Treze-PB, entrando no intervalo na vaga de André Luiz. A demora para ser anunciado pelo Santa Cruz aconteceu por conta de pendências com o Juventude, antigo clube.

