Santa Cruz Santa Cruz oficializa a contratação do zagueiro Ianson Aos 30 anos, jogador defendeu o Tombense na última Série C

Depois de anunciar o meia Patrick Allan, o Santa Cruz oficializou mais uma contratação para a temporada 2026. Trata-se do zagueiro Ianson.

Ianson é do Time do Povo!



O zagueiro de 30 anos chega ao Santa Cruz após passagens por Criciúma, Brusque e Tombense, trazendo experiência e solidez para o nosso sistema defensivo.



Bem-vindo, Ianson! Vamos juntos em 2026! pic.twitter.com/spZcSVsdUu — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 27, 2025

O jogador de 30 anos disputou a última Série C pelo Tombense, sendo titular de 16 dos 19 jogos do time na competição. Na mesma temporada, também defendeu o Brusque, durante o Campeonato Catarinense.

O clube de Santa Catarina, inclusive, foi onde Ianson mais atuou na carreira. Ele passou pela primeira vez por lá, em 2016. Ao todo, foram nove temporadas, e 214 jogos com a camisa do Quadricolor.

No Santa Cruz, chega para disputar posição com William Alves, Eurico Lima e Matheus Vinícius.

