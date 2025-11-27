Qui, 27 de Novembro

Santa Cruz

Santa Cruz oficializa a contratação do zagueiro Ianson

Aos 30 anos, jogador defendeu o Tombense na última Série C

Ianson, novo zagueiro do Santa CruzIanson, novo zagueiro do Santa Cruz - Foto: Divulgação/SCFC

Depois de anunciar o meia Patrick Allan, o Santa Cruz oficializou mais uma contratação para a temporada 2026. Trata-se do zagueiro Ianson. 

O jogador de 30 anos disputou a última Série C pelo Tombense, sendo titular de 16 dos 19 jogos do time na competição. Na mesma temporada, também defendeu o Brusque, durante o Campeonato Catarinense.

O clube de Santa Catarina, inclusive, foi onde Ianson mais atuou na carreira. Ele passou pela primeira vez por lá, em 2016. Ao todo, foram nove temporadas, e 214 jogos com a camisa do Quadricolor. 

No Santa Cruz, chega para disputar posição com William Alves, Eurico Lima e Matheus Vinícius.

