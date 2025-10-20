Futebol
Santa Cruz oficializa a renovação contratual com o lateral-esquerdo Rodrigues
Jogador seguirá no elenco coral para 2026. Nathan, Willian Júnior, Rokenedy, Thiago Galhardo e Wagner Balotelli são outros que com vínculo para a temporada que vem
O Santa Cruz oficializou a renovação contratual do lateral-esquerdo Rodrigues, de 25 anos. O jogador ampliou o vínculo com o Tricolor até o final da próxima temporada, se juntando a nomes como Nathan, Willian Júnior, Rokenedy, Thiago Galhardo e Wagner Balotelli na lista de atletas que permanecerão no clube.
Rodrigues participou de 29 jogos no Santa Cruz, sem gols marcados. O atleta chegou a ter seu nome vinculado ao ABC, mas optou por permanecer no Tricolo
Rodrigues segue com o Time do Povo!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 20, 2025
Nosso lateral-esquerdo teve o contrato prorrogado e continua no Arruda para a próxima temporada. Vamos juntos por mais, Rodrigues! pic.twitter.com/RR6C3wTKoM