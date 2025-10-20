Seg, 20 de Outubro

Futebol

Santa Cruz oficializa a renovação contratual com o lateral-esquerdo Rodrigues

Jogador seguirá no elenco coral para 2026. Nathan, Willian Júnior, Rokenedy, Thiago Galhardo e Wagner Balotelli são outros que com vínculo para a temporada que vem

Rodrigues, lateral do Santa CruzRodrigues, lateral do Santa Cruz - Foto: Divulgação/Santa Cruz

O Santa Cruz oficializou a renovação contratual do lateral-esquerdo Rodrigues, de 25 anos. O jogador ampliou o vínculo com o Tricolor até o final da próxima temporada, se juntando a nomes como Nathan, Willian Júnior, Rokenedy, Thiago Galhardo e Wagner Balotelli na lista de atletas que permanecerão no clube.

Rodrigues participou de 29 jogos no Santa Cruz, sem gols marcados. O atleta chegou a ter seu nome vinculado ao ABC, mas optou por permanecer no Tricolo

 

