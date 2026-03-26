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Santa Cruz

Santa Cruz oficializa contratações do goleiro Thiago Coelho e do volante Fabinho

Dupla chega para reforçar Tricolor na disputa da Série C do Brasileiro

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Fabinho na época do RetrôFabinho na época do Retrô - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz oficializou a contratação de mais dois reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro: o goleiro Thiago Coelho e o experiente volante Fabinho. Os anúncios foram feitos através das redes sociais do clube tricolor. 

Thiago Coelho chega à Cobra Coral depois de deixar a Ponte Preta. Em 2026, o goleiro não entrou em campo pelo time de Campinas.

No currículo, o arqueiro de 30 anos que fez base no Coritiba tem passagens por clubes como Guarany de Sobral-CE, Velo Clube, Remo, Paysandu, São Bento e Caxias. 

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Fabinho, por sua vez, é velho conhecido do torcedor pernambucano. Nas últimas temporadas, o volante defendeu as camisas de Sport e Retrô, e estava sem clube desde que deixou a Fênix no ano passado. 

Aos 39 anos, o cabeça de área não entra em campo desde 30 de agosto de 2025, quando na ocasião foi titular pelo Retrô contra o Confiança, pela Série C.

Com exceção dos times pernambucanos, na carreira Fabinho tem passagens por América-RN, Figueirense, Internacional, Ceará e Botafogo. 

Além da dupla, o Santa Cruz já oficializou as chegadas do lateral-direito Thiago Ennes, do lateral-esquerdo Zé Mário, do zagueiro Edson Miranda, dos volantes Silva e Léo Costa, do meia Régis, além dos atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.

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