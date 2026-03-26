Santa Cruz oficializa contratações do goleiro Thiago Coelho e do volante Fabinho
Dupla chega para reforçar Tricolor na disputa da Série C do Brasileiro
O Santa Cruz oficializou a contratação de mais dois reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro: o goleiro Thiago Coelho e o experiente volante Fabinho. Os anúncios foram feitos através das redes sociais do clube tricolor.
Thiago Coelho é o novo reforço do Time do Povo.— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 26, 2026
Goleiro de 30 anos, o atleta foi destaque da Série C 2025 pelo Caxias e tem passagens por Remo, Paysandu e Ponte Preta, seu último clube.
No currículo, soma títulos do Campeonato Paraense e da Copa Verde, além de acessos à… pic.twitter.com/lJeYVnXuwZ
Thiago Coelho chega à Cobra Coral depois de deixar a Ponte Preta. Em 2026, o goleiro não entrou em campo pelo time de Campinas.
No currículo, o arqueiro de 30 anos que fez base no Coritiba tem passagens por clubes como Guarany de Sobral-CE, Velo Clube, Remo, Paysandu, São Bento e Caxias.
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Fabinho, por sua vez, é velho conhecido do torcedor pernambucano. Nas últimas temporadas, o volante defendeu as camisas de Sport e Retrô, e estava sem clube desde que deixou a Fênix no ano passado.
Fabinho é o novo reforço do Time do Povo.— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 26, 2026
Volante de 39 anos, o atleta atuou no Retrô em 2025 e acumula passagens por Internacional, Ceará e Botafogo.
No currículo, soma títulos do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Catarinense e da Copa do Nordeste, além de acesso à Série A… pic.twitter.com/qn5yVzY3QP
Aos 39 anos, o cabeça de área não entra em campo desde 30 de agosto de 2025, quando na ocasião foi titular pelo Retrô contra o Confiança, pela Série C.
Com exceção dos times pernambucanos, na carreira Fabinho tem passagens por América-RN, Figueirense, Internacional, Ceará e Botafogo.
Além da dupla, o Santa Cruz já oficializou as chegadas do lateral-direito Thiago Ennes, do lateral-esquerdo Zé Mário, do zagueiro Edson Miranda, dos volantes Silva e Léo Costa, do meia Régis, além dos atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.