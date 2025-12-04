Qui, 04 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Santa Cruz oficializa atacante Robinho; jogador passou pelo clube em 2018

Atleta estava defendendo as cores do Botafogo-SP há três temporadas

Reportar Erro
Robinho em ação pelo Santa em 2018Robinho em ação pelo Santa em 2018 - Foto: Brenda Alcântara/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz segue oficializando reforços de olho em 2026. Desta vez, o Tricolor anunciou a chegada do atacante Robinho. Esta é a segunda passagem do atleta pelo Arruda. 

Aos 30 anos, Robinho estava no Botafogo-SP há três temporadas. Em 2025, disputou foi utilizado em 17 jogos da Série B do Brasileiro, mas não contribuiu com gols ou assistências. 

Leia também

• Santa Cruz anuncia contratação do lateral-esquerdo Alex Ruan

• Thiago Galhardo se pronuncia sobre rescisão com o Santa Cruz

Em 2018, o jogador atuou com a camisa do Santa Cruz por empréstimo junto ao Ceará. Na ocasião, foram 38 partidas e oito gols marcados. 

Posteriormente, Robinho retornou ao Vozão, antes de se transferir para o futebol dos Estados Unidos, em 2019. Por lá, defendeu as cores do Colombus Crew e do Orlando City. Em 2021, voltou para o Brasil para atuar pelo Confiança e, no ano seguinte, pelo Paysandu. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter