Futebol Santa Cruz oficializa atacante Robinho; jogador passou pelo clube em 2018 Atleta estava defendendo as cores do Botafogo-SP há três temporadas

O Santa Cruz segue oficializando reforços de olho em 2026. Desta vez, o Tricolor anunciou a chegada do atacante Robinho. Esta é a segunda passagem do atleta pelo Arruda.

Robinho é do Time do Povo!



O ponta de 30 anos está de volta ao Arruda! Atuando pelos dois lados do ataque, ele vestiu a camisa coral em 2018 e, desde então, acumulou passagens por Orlando City, Confiança, Paysandu e, na última temporada, disputou a Série B pelo Botafogo-SP.… pic.twitter.com/dm9sDVvsD5 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 4, 2025

Aos 30 anos, Robinho estava no Botafogo-SP há três temporadas. Em 2025, disputou foi utilizado em 17 jogos da Série B do Brasileiro, mas não contribuiu com gols ou assistências.

Em 2018, o jogador atuou com a camisa do Santa Cruz por empréstimo junto ao Ceará. Na ocasião, foram 38 partidas e oito gols marcados.

Posteriormente, Robinho retornou ao Vozão, antes de se transferir para o futebol dos Estados Unidos, em 2019. Por lá, defendeu as cores do Colombus Crew e do Orlando City. Em 2021, voltou para o Brasil para atuar pelo Confiança e, no ano seguinte, pelo Paysandu.

