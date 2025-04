Santa Cruz oficializa contratação do meia Gabriel Galhardo, irmão de Thiago Galhardo

A- A+

O Santa Cruz oficializou a contratação do meia Gabriel Galhardo, irmão de Thiago Galhardo. O atleta, que estava vestindo a camisa do Brasiliense, assinou com o Tricolor para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 31 anos já esteve no mesmo clube do irmão em duas oportunidades. A primeira foi em 2012, no Bangu. A segunda, em 2019, no Ceará - no Vozão, porém, Gabriel integrava o time de aspirantes. O meia também vestiu as camisas de XV de Piracicaba, Pouso Alegre, Olaria e Patrocinense.

Gabriel Galhardo é o mais novo reforço do Time do Povo!



O volante de 31 anos, com passagem pelo Ceará, estava no Brasiliense, onde disputou todo o campeonato distrital. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/dFQglej1wn — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 3, 2025

Veja também