REFORÇO Santa Cruz oficializa contratação do meia Nadson, ex-Sampaio Corrêa Meia tem 23 anos e já atuou com o técnico Felipe Conceição

O Santa Cruz anunciou, nesta quarta-feira (19), a contratação do meia Nadson, ex-Sampaio Corrêa (MA). No início da temporada, o atleta foi comandado pelo atual técnico Coral, Felipe Conceição, durante sua passagem pelo clube maranhense.



Nadson tem 23 anos e é formado nas categorias de base da Ferroviária (SP). O meia acumula passagens pelo futebol de base na Europa, onde atuou na equipe B do Metz, da França; e nas equipes sub-23 do Acadêmica de Coimbra, do Feirense e do Leixões, todas de Portugal. Antes de fechar com o Sampaio, em 2022, o atleta jogou no Cordino (MA).





Em 2023, Nadson atuou 15 vezes pelo Sampaio.

Em 2023, Nadson atuou 15 vezes pelo Sampaio.

