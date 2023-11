A- A+

O Santa Cruz oficializou neste domingo (19) a contratação do técnico Itamar Schulle. O profissional, que estava no Azuriz-PR, chega ao Tricolor para iniciar o planejamento da temporada 2024.



Essa será a segunda passagem de Schulle pelo Santa. O treinador trabalhou no clube em 2020. Na ocasião, participou de 28 jogos, com 15 vitórias, nove empates e quatro derrotas. No Campeonato Pernambucano, o catarinense conduziu a equipe ao vice-campeonato, após terminar a primeira fase da competição invicto. Na Copa do Brasil, o Tricolor caiu na segunda etapa, enquanto na Copa do Nordeste foi eliminado nas quartas de final. Schulle deixou a Cobra Coral para trabalhar no Criciúma.



Pelo Santa Cruz, o treinador terá o desafio de comandar o clube no Campeonato Pernambucano e na pré-Copa do Nordeste, já que o Tricolor não terá calendário nacional em 2024.O primeiro jogo da equipe no ano que vem será dia 7 de janeiro, diante do Altos-PI, em Teresina.

Por meio de nota oficial. Schulle se pronunciou sobre o acerto. Confira abaixo;



Tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Após ter sido apresentado no Azuriz, recebi um convite do novo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, para assumir o time pernambucano em 2024. No Recife, tive uma passagem especial em 2020 sendo vice-campeão estadual. O desejo de jogar novamente ao lado desta grande e apaixonante torcida permanecia em mim.



Para concretizar a minha transferência ao Santa Cruz, o Azuriz recebeu uma compensação financeira que estava prevista em contrato, caso surgisse a proposta de outro clube, como foi o caso. Optei neste momento priorizar um tempo de contrato mais longo e a oportunidade de estar ao lado da minha família, que enfrenta um momento muito difícil após as enchentes ocorridas na minha casa em Rio do Sul, no interior de Santa Catarina.



Quero agradecer ao presidente da Gralha Azul, Robson Ramos, pelo pouco tempo que estivemos juntos. Apesar do curto período foi um prazer conhecê-lo e também toda família Azuriz. Gratidão a equipe paranaense e sucesso nos próximos desafios que estão por vir.

