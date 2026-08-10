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FUTEBOL Santa Cruz oficializa contratação do volante Arilson Jogador de 32 anos chega para reforçar o Tricolor na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro

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O Santa Cruz oficializou nesta segunda-feira (10) a contratação do volante Arilson, de 32 anos, que estava no Betim. O jogador já está no Recife para iniciar os trabalhos com o elenco de olho na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

Arilson disputará posição no Santa com Pedro Favela, Fabinho, Silva, Andrey e Léo Costa. O jogador coleciona passagens por Tupi, Figueirense-MG, Formiga, Pelotas, Valeriodoce, Poços de Caldas, Caldense, Uberlândia, Athletic, Patrocinense, Mamoré, URT, União Luziense, Pouso Alegre, Criciúma, Coritiba e Vila Nova.

“É um jogador experiente, com minutagem boa e vivência bacana de Campeonato Brasileiro. Comemoramos a chegada dele. Para se ter uma ideia, eu estava treinando com 19 jogadores. É muito pouco. As informações que chegaram dele são boas. Tem liderança, palavra boa no vestiário e precisamos disso para superar as adversidades”, afirmou o treinador Cristian de Souza.

“Ele é um primeiro volante, mas pode fazer a função de segundo. Tem um bom passe, jogo aéreo bom e vai nos ajudar nesse quesito. Tem imposição física, que é uma característica que a gente precisava”, completou.

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