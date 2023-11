Santa Cruz oficializa meia Lucas Bessa, terceiro reforço para 2024

Depois do lateral-esquerdo João Victor, o Santa Cruz anunciou o meia Lucas Bessa nesta sexta-feira (24). O jogador de 24 anos teve como último clube o Altos-PI.

