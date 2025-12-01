A- A+

Roupa nova Santa Cruz oficializa Reebok como nova fornecedora de material esportivo Vínculo assinado entre as partes será de três anos

O Santa Cruz oficializou, na noite desta segunda-feira (1º), a Reebok como nova fornecedora de material esportivo. O vínculo com a marca americana será de três anos. Com a legenda "Quando a escama muda, a história avança", o anúncio da parceria foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Bem-vinda ao Time do Povo, @Reebok. pic.twitter.com/AlUjsBl6Pf — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 1, 2025

De acordo com informações divulgadas pelo clube, além do futebol profissional, a Reebok vai fornecer todo o material esportivo também das categorias de base, incluindo uniformes de jogo, treino e viagem. A expectativa é que os novos uniformes sejam utilizados já no início do Campeonato Pernambucano.

"A Reebok é uma marca que carrega história, qualidade e inovação. Para o Santa Cruz, essa parceria representa mais do que um contrato: é a reafirmação de nossa grandeza e do respeito que o clube possui no cenário nacional", comentou o presidente tricolor, Bruno Rodrigues, à assessoria do clube.

Com o acordo fechado com a marca americana, o Tricolor dá fim à parceria com a Volt. A empresa catarinense patrocinava a Cobra Coral desde 2021, mas vinha recebendo a insatisfação da diretoria no que diz respeito à qualidade do material e ao atraso nas entregas.

