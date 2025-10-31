Sex, 31 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Santa Cruz oficializa renovação contratual de Israel

Lateral-direito, que se recupera de lesão desde junho, seguirá no clube para a temporada 2026

Reportar Erro
Israel, lateral do Santa Cruz, em entrevista coletivaIsrael, lateral do Santa Cruz, em entrevista coletiva - Foto: Reprodução/YouTube/TV Coral

O Santa Cruz oficializou nesta sexta-feira (31) a renovação contratual com o lateral-direito Israel. O jogador de 31 anos continuará no clube até o fim de 2026. Antes dele, o Tricolor já tinha acertado as permanências do zagueiro William Alves e do lateral-esquerdo Rodrigues.

Israel não entra em campo desde o dia 1º de junho, em confronto diante do Ferroviário-CE, ainda no primeiro turno da fase de Grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. 

Conforme pronunciamento do jogador na época, ele atuou no sacrifício por várias rodadas, até que precisou parar para realizar uma cirurgia na coluna.

Leia também

• Santa Cruz divulga lista de sócios aptos a votar em Assembleia Geral Extraordinária da SAF; confira

• Santa Cruz não renova com Ítalo Melo e planeja reemprestar Ruan Robert

• Santa Cruz convoca credores para campanha de mediação extrajudicial

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter