Futebol Santa Cruz oficializa renovação contratual de Israel Lateral-direito, que se recupera de lesão desde junho, seguirá no clube para a temporada 2026

O Santa Cruz oficializou nesta sexta-feira (31) a renovação contratual com o lateral-direito Israel. O jogador de 31 anos continuará no clube até o fim de 2026. Antes dele, o Tricolor já tinha acertado as permanências do zagueiro William Alves e do lateral-esquerdo Rodrigues.

Israel não entra em campo desde o dia 1º de junho, em confronto diante do Ferroviário-CE, ainda no primeiro turno da fase de Grupos da Série D do Campeonato Brasileiro.

Conforme pronunciamento do jogador na época, ele atuou no sacrifício por várias rodadas, até que precisou parar para realizar uma cirurgia na coluna.

