Futebol Santa Cruz oficializa renovação contratual do volante Wagner Balotelli Jogador ampliou o vínculo com o Tricolor até o final da temporada 2026

O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (21) a renovação contratual com o volante Wagner Balotelli. O jogador de 32 anos ampliou o vínculo com o Tricolor até o final da temporada 2026.

Pelo Santa Cruz, Balotelli disputou 27 jogos, sem gols marcados. O atleta tem sido titular absoluto no meio-campo e uma das principais peças do técnico Marcelo Cabo em 2025.

