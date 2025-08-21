Qui, 21 de Agosto

Futebol

Santa Cruz oficializa renovação contratual do volante Wagner Balotelli

Jogador ampliou o vínculo com o Tricolor até o final da temporada 2026

Wagner Balotelli, meia do Santa CruzWagner Balotelli, meia do Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/SCFC

O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (21) a renovação contratual com o volante Wagner Balotelli. O jogador de 32 anos ampliou o vínculo com o Tricolor até o final da temporada 2026.

Pelo Santa Cruz, Balotelli disputou 27 jogos, sem gols marcados. O atleta tem sido titular absoluto no meio-campo e uma das principais peças do técnico Marcelo Cabo em 2025.

