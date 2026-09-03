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Série C Santa Cruz oficializa retorno de Willian Jr para restante da temporada Jogador já está regularizado e fica à disposição para o jogo contra o Botafogo-PB

O Santa Cruz oficializou, nesta quinta-feira (03), a chegada do meia Willian Júnior para o restante da Série C. Jogador de 27 anos esteve no clube até abril deste ano e recentemente conquistou o acesso à Terceira Divisão de 2027 com o Gama.

Nome importante no acesso à Série C no ano passado, Willian Jr perdeu espaço no início desta temporada e rescindiu contrato ainda no início da competição. As boas atuações no segundo semestre credenciaram o retorno do jogador, que mesmo longe do Arruda, segue sendo o atleta com mais assistências no ano, com cinco passes para gol no Pernambucano 2026.

Sem jogar com um meia de origem, além da recente saída de Vitinho, Willian deve brigar pela posição ao lado de João Pedro e Patrick Allan. Outro papel imporante que o atleta deve ter é nas bolas paradas, ponto forte do jogador e do atual time de Cristian de Souza.

O nome do atleta já foi regularizado no BID nesta quinta-feira e já passa a ser opção para o duelo do próximo domingo (06) diante do Botafogo-PB, na Arena, pelo início da segunda fase da Série C.

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