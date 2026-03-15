A- A+

Contratação Santa Cruz oficializa chegada do lateral-direito Thiago Ennes O jogador de 30 anos é mais uma chegada na reformulação da Cobra Coral para a Série C

O Santa Cruz oficializou a chegada do lateral-direito Thiago Ennes. O atleta, que tem passagem pelo Náutico, foi envolvido numa troca com o Caxias-RS e o zagueiro Ianson.

Aos 30 anos, Thiago Ennes acumula uma carreira com bastante experiência. Além do Timbu, o atleta já passou por Remo, Paysandu, Londrina, Campinense e o Caxias-RS, seu último clube.

Em 2025, Thiago Ennes atuou na Série C defendendo a equipe do Rio Grande do Sul, participando de 32 jogos com uma assistência. Neste ano, o lateral-direito entrou em campo apenas três vezes.

A preparação do Santa Cruz segue focada na Série C do Campeonato Brasileiro. Até o momento, a Cobra Coral já anunciou as chegadas do meia Régis e também dos atacantes Eron e Marquinhos.



Veja também