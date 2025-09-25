A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia parcial com 38 mil ingressos vendidos para ida da final da Série D Tricolor recebe Barra-SC neste sábado (27), às 17h, com capacidade máxima de torcida na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz divulgou mais uma parcial de ingressos para a partida deste sábado contra o Barra-SC, às 17h, na Arena de Pernambuco. O jogo vale a ida da final da Série D.

Até o momento, pelo menos 38 mil ingressos foram vendidos para os torcedores tricolores, que pretendem lotar mais uma vez o estádio de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

38 MIL TRICOLORES JÁ CONFIRMADOS!

Sábado a Arena vai pulsar com a força do Time do Povo!



É pela taça.

É pelo recorde.

É pelo Santa!



VAMOS JUNTOS! pic.twitter.com/kVHop3ypC7 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 25, 2025

Os ingressos estão disponíveis no FutebolCard, com valores entre R$ 50 e R$ 140. Seguem disponíveis os setores Leste, Norte e Oeste Superior (R$ 50), Sul e Norte Inferior (R$ 60), Oeste Inferior (R$ 120), Deck Leste e Oeste (R$ 140). O setor Sul Superior já está esgotado.

Além do título da quarta divisão, a Cobra Coral busca quebrar mais um recorde de bilheteria no último jogo que realiza em casa na temporada de 2025.

Na semifinal contra o Maranhão no último sábado (20), o empate sem gols arrecadou um total de R$ 1.464.705, maior valor registrado pelo Santa em sua história.

Já no duelo contra o Altos-PI, o recorde batido foi da quantidade de público do Santa Cruz na Arena de Pernambuco, com a presença de 42.563 torcedores no empate por 1 a 1 no dia 18 de agosto, o quarto maior já registrado na história do estádio.

Liberação máxima

Para garantir a maior presença de pessoas possível no primeiro jogo da final, o Santa Cruz fez um acordo com o Barra para usar a capacidade máxima da Arena.

Após a liberação ter sido confirmada, o estádio poderá receber 45.500 torcedores e mira igualar ou ultrapassar a marca do jogo entre Náutico e Sport na final do Campeonato Pernambucano 2024. Na época, o Clássico dos Clássicos teve um público total de 45.500 pessoas.

A medida encontrada para a viabilização da carga máxima foi a realocação dos visitantes, que ficarão em camarotes.

Com a mudança, os tricolores poderão ocupar a arquibancada Norte Superior da Arena de Pernambuco e transformar o espaço em um “caldeirão” ainda maior para dar vantagem ao Santa na conquista da taça da Série D.

É pela taça. É pelo recorde.

Carga máxima liberada para a torcida mais apaixonada do Brasil!



Sábado é dia de lotar a Arena de Pernambuco na grande final da Série D. VAMOS JUNTOS!



: https://t.co/y7xOoE3Ns1 pic.twitter.com/9XRt648Tp7 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 24, 2025

Veja também