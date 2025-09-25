Qui, 25 de Setembro

Futebol

Santa Cruz anuncia parcial com 38 mil ingressos vendidos para ida da final da Série D

Tricolor recebe Barra-SC neste sábado (27), às 17h, com capacidade máxima de torcida na Arena de Pernambuco

Torcida do Santa Cruz promete lotar novamente a Arena de PernambucoTorcida do Santa Cruz promete lotar novamente a Arena de Pernambuco - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz divulgou mais uma parcial de ingressos para a partida deste sábado contra o Barra-SC, às 17h, na Arena de Pernambuco. O jogo vale a ida da final da Série D.

Até o momento, pelo menos 38 mil ingressos foram vendidos para os torcedores tricolores, que pretendem lotar mais uma vez o estádio de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Os ingressos estão disponíveis no FutebolCard, com valores entre R$ 50 e R$ 140. Seguem disponíveis os setores Leste, Norte e Oeste Superior (R$ 50), Sul e Norte Inferior (R$ 60), Oeste Inferior (R$ 120), Deck Leste e Oeste (R$ 140). O setor Sul Superior já está esgotado.

Além do título da quarta divisão, a Cobra Coral busca quebrar mais um recorde de bilheteria no último jogo que realiza em casa na temporada de 2025.

Na semifinal contra o Maranhão no último sábado (20), o empate sem gols arrecadou um total de R$ 1.464.705, maior valor registrado pelo Santa em sua história.

Já no duelo contra o Altos-PI, o recorde batido foi da quantidade de público do Santa Cruz na Arena de Pernambuco, com a presença de 42.563 torcedores no empate por 1 a 1 no dia 18 de agosto, o quarto maior já registrado na história do estádio.

Liberação máxima
Para garantir a maior presença de pessoas possível no primeiro jogo da final, o Santa Cruz fez um acordo com o Barra para usar a capacidade máxima da Arena.

Após a liberação ter sido confirmada, o estádio poderá receber 45.500 torcedores e mira igualar ou ultrapassar a marca do jogo entre Náutico e Sport na final do Campeonato Pernambucano 2024. Na época, o Clássico dos Clássicos teve um público total de 45.500 pessoas.

A medida encontrada para a viabilização da carga máxima foi a realocação dos visitantes, que ficarão em camarotes. 

Com a mudança, os tricolores poderão ocupar a arquibancada Norte Superior da Arena de Pernambuco e transformar o espaço em um “caldeirão” ainda maior para dar vantagem ao Santa na conquista da taça da Série D.

