Santa Cruz passa dos 18 mil ingressos vendidos e garante novo recorde de público na atual Série C
Tricolor do Arruda é o dono dos seis maiores públicos da atual Terceirona
O Santa Cruz atualizou a parcial de ingressos vendidos para o confronto deste sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, contra o Figueirense. Os 18 mil ingressos anunciados já garante um novo recorde de público na atual edição da Série C, que já era do Tricolor do Arruda.
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Dessa forma, o público total de 16.607 pagantes da partida contra a Ferroviária pela nona rodada, que terminou empatada em 1x1, ficou para trás. A renda líquida naquela oportunidade foi R$ 300.294,87, valor que segue sendo importante para o clube em momento de aperto financeiro.
PARCIAL ATUALIZADA!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 22, 2026
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Para o duelo contra o Figueira, o Santa já anunciou que os setores Sul e Leste inferior estão esgotados. Por conta da demanda, por outro lado, o Sul superior está disponível pelo valor de R$ 25.
Vindo de três vitórias consecutivas, o Santa Cruz se encontra na terceira colocação e tem cerca de 96% de chance de avançar à segunda fase da competição. Restando cinco rodadas, mais duas rodadas praticamente selam o passaporte para a fase decisiva do torneio e pela briga ao acesso à Série B.