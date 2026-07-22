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FUTEBOL

Santa Cruz passa dos 18 mil ingressos vendidos e garante novo recorde de público na atual Série C

Tricolor do Arruda é o dono dos seis maiores públicos da atual Terceirona

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Santa Cruz se aproxima da reta final da disputa da primeira fase da Série CSanta Cruz se aproxima da reta final da disputa da primeira fase da Série C - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Santa Cruz atualizou a parcial de ingressos vendidos para o confronto deste sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, contra o Figueirense. Os 18 mil ingressos anunciados já garante um novo recorde de público na atual edição da Série C, que já era do Tricolor do Arruda.

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Dessa forma, o público total de 16.607 pagantes da partida contra a Ferroviária pela nona rodada, que terminou empatada em 1x1, ficou para trás. A renda líquida naquela oportunidade foi R$ 300.294,87, valor que segue sendo importante para o clube em momento de aperto financeiro. 

 

 

Para o duelo contra o Figueira, o Santa já anunciou que os setores Sul e Leste inferior estão esgotados. Por conta da demanda, por outro lado, o Sul superior está disponível pelo valor de R$ 25. 

Vindo de três vitórias consecutivas, o Santa Cruz se encontra na terceira colocação e tem cerca de 96% de chance de avançar à segunda fase da competição. Restando cinco rodadas, mais duas rodadas praticamente selam o passaporte para a fase decisiva do torneio e pela briga ao acesso à Série B. 

 

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