Futebol Pernambucano Santa Cruz passa por ajustes na estrutura do futebol enquanto SAF não é oficializada O clube enquanto associação está à frente do processo de reformulação do futebol no momento

O Santa Cruz corre contra o relógio para reestruturar o futebol, e não apenas dentro de campo. Segundo informação dada pelo Beberibe 1285 e confirmada pela Folha de Pernambuco, o clube como associação reassumiu o controle total das ações do departamento de futebol, enquanto ajustes são realizados na governança do clube.

A pouco menos de um mês para o início da Série C, principal competição do calendário tricolor, não só saídas e contratações no elenco do Santa devem acontecer. Na estrutura de administração, a Cobra Coral também passa por tratativas.

Enquanto não for finalizado o processo da Recuperação Judicial e a constituição da SAF devidamente oficializada, o futebol é oficialmente tocado pelo Santa Cruz como associação. Até o momento, o futebol vinha sendo feito a quatro mãos, mas diante do cenário do clube e o principal objetivo batendo à porta, o Tricolor será gerido pelos profissionais do clube.

Dessa forma, o clube segue sendo gerido dentro de uma estrutura profissional, em que o diretor-executivo de futebol, Alex Brasil, responde ao CEO, Pedro Henriques, da mesma forma que reporta ao presidente do executivo, Bruno Rodrigues.

Conforme apurado pela reportagem, novas atualizações devem acontecer sobre a constituição da SAF e um novo cronograma será apresentado.





