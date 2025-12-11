A- A+

Futebol Santa Cruz avalia utilização da dupla Patrick Allan e Willian Jr Auxiliar Gabriel Cabo enxerga possível a utilização dos dois meias como titulares

O Santa Cruz pode ter 'duas cabeças pensantes' no meio de campo em 2026. Em coletiva nesta quarta-feira (11), o auxiliar Gabriel Cabo revelou ao ser questionado que a possibilidade de jogar com os meias Patrick Allan e Willian Jr. não está descartada no Arruda.

O auxiliar ressaltou a qualidade técnica de ambos jogadores e afirmou que a comissão técnica conhece muito bem os dois meias.

“São dois atletas de grande qualidade. Conhecemos muito bem o Willian Jr. por estar conosco na temporada passada e ter feito um grande ano. O Patrick Allan já enfrentamos bastante pelo Pouso Alegre e no Água Santa, já conhecemos a qualidade dele muito antes do bom 2025 que teve no Náutico", comentou.

Em seguida, comentou que enxerga a dupla atuando à frente de um volante num 4-3-3 e destacou a dinâmica dos atletas, o que possibilitaria ainda mais a formação com ambos atletas de titulares.

"São dois atletas que podem facilmente jogar juntos com a formatação de um volante e dois meias. Eles podem ser utilizados juntos, até porque são dois meias muito dinâmicos, então conseguem cumprir função de marcação", disse o auxiliar Gabriel Cabo.





