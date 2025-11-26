A- A+

Reforço Santa Cruz oficializa contração de Patrick Allan, meia ex-Náutico O atleta de 30 anos passou as últimas duas temporadas pelo Alvirrubro

O Santa Cruz oficializou a contratação do meia ex-Náutico, Patrick Allan, em anúncio nesta quarta-feira (26).

O atleta de 30 anos passou as últimas duas temporadas defendendo o Alvirrubro e conquistou o acesso à Série B neste ano.

No total, Patrick Allan fez 79 jogos pelo Náutico, com 13 gols marcados e 11 assistências distribuídas.

"O meia canhoto, de 30 anos, chega ao Santa Cruz após conquistar um acesso à Série B na última temporada. Experiência, qualidade e entrega para fortalecer ainda mais o nosso elenco", escreveu o Santa Cruz após o anúncio do jogador.

Patrick Allan já marcou presença na reapresentação do Tricolor do Arruda para a pré-temporada, que teve início na última terça-feira (25).

Com a chegada de Patrick Allan, a Cobra Coral reforça a parte ofensiva do meio-campo. O ex-jogador do Náutico vai disputar posição com Willian Junior.



Veja também