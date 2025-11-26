Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Reforço

Santa Cruz oficializa contração de Patrick Allan, meia ex-Náutico

O atleta de 30 anos passou as últimas duas temporadas pelo Alvirrubro

Reportar Erro
Patrick Allan, meia do NáuticoPatrick Allan, meia do Náutico - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz oficializou a contratação do meia ex-Náutico, Patrick Allan, em anúncio nesta quarta-feira (26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

O atleta de 30 anos passou as últimas duas temporadas defendendo o Alvirrubro e conquistou o acesso à Série B neste ano. 

Leia também

• Copinha 2026: veja grupos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô

• Campeonato Pernambucano Sub-20: Náutico e Santa Cruz decidem título na Arena de Pernambuco

• "Improvável", diz CEO do Santa Cruz sobre chegadas de João Paulo e Gilberto

No total, Patrick Allan fez 79 jogos pelo Náutico, com 13 gols marcados e 11 assistências distribuídas. 

"O meia canhoto, de 30 anos, chega ao Santa Cruz após conquistar um acesso à Série B na última temporada. Experiência, qualidade e entrega para fortalecer ainda mais o nosso elenco", escreveu o Santa Cruz após o anúncio do jogador. 

Patrick Allan já marcou presença na reapresentação do Tricolor do Arruda para a pré-temporada, que teve início na última terça-feira (25). 

Com a chegada de Patrick Allan, a Cobra Coral reforça a parte ofensiva do meio-campo. O ex-jogador do Náutico vai disputar posição com Willian Junior.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter