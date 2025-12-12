A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: patrocinadora promete contratar 'craque' em caso de ingressos esgotados em amistoso Torcida já vendeu cerca de 7 mil ingressos

Nesta sexta-feira (12), em publicação conjunta do Santa Cruz e a Vitória Cup nas redes sociais, competição que é patrocinadora do clube, foi prometido ao torcedor do Tricolor a contratação de um 'craque', caso os ingressos do amistoso contra o Defensa y Justicia sejam esgotados.

Além disso, a patrocinadora ainda informou que o torcedor que já comprou o ingresso ou comprar até o final do domingo (14), ganhará automaticamente o ingresso da 1ª rodada do Pernambucano, diante do Decisão, na Arena de Pernambuco.

A partida contra a equipe argentina será disputada no dia 8 de janeiro, também na Arena, a partir das 20h30. Atualmente, cerca de 7 mil ingressos já foram vendidos para o primeiro jogo da Cobra Coral em 2026.

Além do confronto sul-americano, o Santa Cruz também tem acordado uma partida diante de um adversário europeu, que deverá ser realizado em julho.



Valores dos ingressos



Leste e Oeste inferior: R$ 150 (inteira) / R$ 75 (meia)

Leste e Oeste superior: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Norte e Sul: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)

Decks: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)

