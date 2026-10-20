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Mercado Santa Cruz: Paulo Turra confirma que foi oferecido para ocupar cargo de treinador Tricolor está em busca do nome que comandará o time na temporada de 2027

Após a saída de Cristian de Souza do cargo de treinador, surge quase como natural as especulações pelo nome de quem estará à frente do time do Santa Cruz em 2027. Com experiência em alguns grandes clubes do Brasil, o técnico Paulo Turra confirmou que teve seu nome oferecido.

A informação foi dada em primeira mão pela jornalista Ana Beatriz Venceslau. O último trabalho de Turra foi em 2025 pelo Vila Nova, mas que também passou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, além de Santos e Athletico-PR em 2023. Por muitos anos o profissional também exerceu a função de auxiliar de Felipão.

“Meu nome foi colocado pelo mesmo empresário do Cristian de Souza, que era o anterior treinador do Santa Cruz, foi colocado para o pessoal do clube. Eu fico feliz com esses movimentos que estão acontecendo, pois o Santa é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, com uma torcida fantástica, muito fiel, que empurra rumo as vitórias, e que teve um final de ano de 2026 muito feliz”, revelou Paulo Turra em entrevista ao canal No alvo, com Pedro Maranhão.

Nomes

No mesmo dia em que se confirmou a saída do técnico, algumas horas antes, foi oficializada a chegada do diretor-executivo de futebol Eduardo Freeland, que comandará os processos do departamento.

Com três acessos à Série A no currículo, Botafogo em 2021, Bahia em 2022 e Athletico-PR em 2025, Freeland tem uma lista de treinadores com quem mais trabalhou até aqui na carreira.

Um dos que mais trabalharam com o dirigente foi o ex-Sport Enderson Moreira. Os dois trabalharam juntos no Botafogo, entre julho de 2021 e fevereiro de 2022; Bahia, entre junho e outubro de 2022; e Avaí, entre agosto de 2024 e março de 2025.

No atual momento, Enderson está na vice-liderança da Série B com o Novorizontino, restando apenas quatro rodadas para o final da competição. O profissional também foi vice-campeão do Paulista 2026, perdendo para o Palmeiras na grande decisão.

Enderson Moreira, ex-treinador do Sport, já trabalhou com Eduardo Freeland em três situações - Foto: Leo Piva/@leopivafoto

Outro nome com histórico de trabalho ao lado de Freeland é Eduardo Barroca, que atualmente está livre no mercado, desde que saiu do CRB no último mês de julho.

Os profissionais trabalharam juntos entre outubro e dezembro de 2022, no Bahia, além do Avaí, entre julho de 2023 e abril de 2024.

Eduardo Barroca esteve trabalhando no CRB entre 2025 e 2026 - Foto: Divulgação/Ceará Sporting Club

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