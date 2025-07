Santa Cruz-PE x Santa Cruz-RN: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

O Santa Cruz terá, neste domingo (13), no estádio do Arruda, a oportunidade de retomar o seu caminho de vitórias na Série D. Diante do seu xará, o Santa Cruz de Natal, o Tricolor do Arruda busca vencer após dois jogos em que não foi bem.

Após 11 rodadas, o Santa Cruz continua na liderança do Grupo A3, somando 23 pontos e já classificado ao mata-mata. Por outro lado, o Santa Potiguar vem na quinta colocação com 13 pontos e ainda sonha em entrar no G4.

Foco

Mesmo com o passaporte à segunda fase já carimbado, a Cobra Coral não vem em um bom momento. Desde que a competição virou de turno, o Santa Cruz somou mais pontos apenas que o Treze dentro de sua chave.

Marcelo Cabo, comandante técnico do clube, entende que se trata de uma oscilação previsível e projeta retomar o bom futebol no domingo. “É momento da gente passar por essa ‘nuvem’, porque se recalcula rota quando se tem tempestade, que não é nosso caso. A gente tem que apenas desviar e voltar ao sentido que a gente estava no início do campeonato”, disse.

Preparação em andamento!

Na tarde de hoje, o elenco coral treinou no Arruda de olho no confronto de domingo, contra o Santa Cruz/RN.



O foco é total. A busca pela liderança geral continua.



️: https://t.co/QPV8LFKctX pic.twitter.com/sGc6PclKa8 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 10, 2025

Ainda com o foco muito bem definido de estar entre os melhores colocados na classificação geral da Série D, o treinador tricolor quer que o time encerre bem a primeira fase para chegar embalado no mata-mata.

“A gente vai buscar nessas três últimas partidas os nove pontos que a gente tem direito. O grupo está bem controlado e entendendo que precisamos ir bem nesses últimos jogos para entrar forte no mata-mata”

Retorno

Para o confronto desta 12ª rodada, de certo, Cabo deve promover o retorno do zagueiro Matheus Vinícius, que cumpriu suspensão na rodada passada. As laterais também estão em aberto.

Matheus Vinícius retorna ao time titular do Santa Cruz após cumprir suspensão - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

“O Matheus Vinícius é um jogador que faz uma temporada brilhante, teve a expulsão contra o Central, mas isso foi conversado internamente, é um atleta que está evoluindo, que nos entregou muito nessa temporada”, disse Marcelo Cabo.

Ficha técnica

Santa Cruz: Felipe Alves; Yuri Ferraz (Toty), Eurico, Matheus Vinícius e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Jr.; Geovany, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Santa Cruz/RN: Fábio; Cafu, Raniery, Moisés e Wesley; Zé Vitor, Juninho Potiguar, Peu e Thálisson; Diego Costa e Hudson Dias. Técnico: Eugênio Gomes

Data: 13/07/2025

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Emerson Souza (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso e Patricia dos Reis (ambos BA)

Transmissão: TV Metrópoles (Youtube)



