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Santa Cruz Santa Cruz pede interdição do Almeidão após incidentes em jogo com Botafogo-PB Tricolor protocolou uma representação formal, nesta segunda-feira (10), para apuração dos fatos ocorridos no sábado (8), em João Pessoa

O Santa Cruz protocolou, nesta segunda-feira (10), uma representação formal para que os incidentes registrados na partida diante do Botafogo-PB, no último sábado (8), sejam apurados.

O documento teve como destino o Ministério Público da Paraíba, a Corregedoria da Polícia Militar da Paraíba, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e as federações Paraibana e Pernambucana de Futebol.

A ação da diretoria coral acontece um dia após o clube emitir nota de repúdio sobre o comportamento da Polícia Militar da Paraíba (PMPB) para com seus torcedores, em João Pessoa.

0O ofício tricolor aponta "problemas nas condições de acesso ao estádio, com aglomerações, dificuldades de circulação e falhas na organização da entrada da torcida visitante". O clube pede uma vistoria do Almeidão, tal como a interdição do estádio até que os problemas sejam corrigidos.

Ainda de acordo com o clube pernambucano, por parte dos incidentes envolvendo a PMBP, foram registrados "o uso de munição de impacto controlado, conhecida como bala de borracha, contra torcedores, além do emprego de spray de pimenta no interior do estádio, que teria atingido inclusive funcionários do Clube que trabalhavam no gramado".

Diante do ocorrido com o órgão de segurança, o Tricolor espera que seja feita uma investigação sobre a utilização das balas de borracha e do spray de pimenta. O Santa quer ainda que os agentes envolvidos possam ser identificados.

O que aconteceu?

Horas antes do jogo entre Botafogo-PB e Santa Cruz, cenas de barbárie foram vistas na orla de Cabo Branco, em João Pessoa. Na ocasião, torcedores das duas equipes brigaram entre si.

Já com a bola rolando, imagens que circulam na internet mostram torcedores do Santa Cruz pegando cervejas de uma bar, dentro do Almeidão, sem efetuar o pagamento. Na ocasião, a PMPB atuou para dispersar a aglomeração.

Confira a nota do Santa Cruz na íntegra

O Santa Cruz Futebol Clube protocolou, nesta segunda-feira (10), uma representação formal junto ao Ministério Público da Paraíba, à Corregedoria da Polícia Militar da Paraíba, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e às federações Paraibana e Pernambucana de Futebol para solicitar a apuração dos incidentes registrados na partida contra o Botafogo-PB, no último sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

No documento, o Clube relata problemas nas condições de acesso ao estádio, com aglomerações, dificuldades de circulação e falhas na organização da entrada da torcida visitante. O Santa Cruz também aponta o uso de munição de impacto controlado, conhecida como bala de borracha, contra torcedores, além do emprego de spray de pimenta no interior do estádio, que teria atingido inclusive funcionários do Clube que trabalhavam no gramado.

A representação solicita a apuração da responsabilidade do Botafogo-PB, na condição de mandante e organizador da partida, especialmente em relação à estrutura de acesso, separação das torcidas, planejamento e operação de segurança.

O Santa Cruz também requer uma vistoria extraordinária no Estádio Almeidão e pede a interdição cautelar da praça esportiva para partidas com presença de público até que sejam verificadas e corrigidas eventuais deficiências nas condições de segurança.

Em relação à Polícia Militar da Paraíba, o Clube pede investigação sobre o emprego de balas de borracha e spray de pimenta, incluindo a identificação dos agentes envolvidos e a análise da legalidade, necessidade e proporcionalidade das ações adotadas durante a partida.

Entre os pedidos apresentados estão ainda a preservação de provas audiovisuais, documentais, operacionais e médicas relacionadas aos acontecimentos e a adoção das medidas administrativas, civis, criminais e desportivas cabíveis caso sejam constatadas responsabilidades.

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