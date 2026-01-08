A- A+

Futebol Apresentado no Santa Cruz, Pedro Costa revela motivação de vestir a camisa coral: "quero contribuir" Atleta vem de acesso à Série A com o Remo

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (07), o lateral-direito Pedro Costa. Chegando com status de um dos grandes reforços para 2026, o atleta fez questão de revelar a ansiedade de estrear com a camisa tricolor e que sonha com marcar o nome dele na história do clube.

“Quero colocar o Santa Cruz novamente na Série A, não sei se vou permanecer, mas quero deixar meu nome na história, minha pedrinha de contribuição nesse clube que é gigantesco e de uma torcida maravilhosa", começou.

Na última temporada, Pedro Costa vestiu a camisa do Remo e conquistou o acesso à Série A de 2026. O atleta teve participação ativa na reta final da campanha e comparou o fanatismo das duas torcidas.



“É um privilégio muito grande, não tenho palavras para expressar, porque eu vim de um acesso com uma torcida apaixonada, eu via de perto da motivação deles e creio que aqui não é diferente", projetou o lateral.

Essa não é a primeira passagem de Pedro Costa no futebol pernambucano, anteriormente jogou no Retrô entre os anos de 2022 e 2023. Durante a passagem na Fênix, jogou com Israel, atleta com quem disputa posição, e garante que será uma disputa saudável.

“Todos os jogadores querem jogar, cheguei aqui para ajudar meus companheiros. A disputa por posição será sempre sadia, o Marcelo Cabo optará por quem estiver melhor. Já trabalhei com o Israel no Retrô, vai ser uma disputa saudável", garantiu o recém-contratado.





